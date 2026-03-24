В Турции опровергли данные о кризисе из-за Ормузского пролива
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы продовольственном кризисе в республике из-за ситуации в Ормузском проливе. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T14:44:00+03:00
АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы продовольственном кризисе в республике из-за ситуации в Ормузском проливе.
"Распространенные в ряде СМИ сообщения не соответствуют действительности. Утверждения о кризисе с удобрениями и угрозе поставкам продовольствия являются дезинформацией", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента.
В заявлениях министерства сельского и лесного хозяйства отмечается, что в стране нет проблем с поставками удобрений, производственные процессы продолжаются в штатном режиме, а имеющихся запасов достаточно.
Кроме того, подчеркивается, что Турция
располагает альтернативными каналами снабжения, что обеспечивает устойчивость поставок и исключает риски дефицита.
Власти призвали общественность критически относиться к публикациям, направленным на создание паники, и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.