В Турции опровергли данные о кризисе из-за Ормузского пролива

АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы продовольственном кризисе в республике из-за ситуации в Ормузском проливе.

"Распространенные в ряде СМИ сообщения не соответствуют действительности. Утверждения о кризисе с удобрениями и угрозе поставкам продовольствия являются дезинформацией", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента.

В заявлениях министерства сельского и лесного хозяйства отмечается, что в стране нет проблем с поставками удобрений, производственные процессы продолжаются в штатном режиме, а имеющихся запасов достаточно.

Кроме того, подчеркивается, что Турция располагает альтернативными каналами снабжения, что обеспечивает устойчивость поставок и исключает риски дефицита.

Власти призвали общественность критически относиться к публикациям, направленным на создание паники, и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока