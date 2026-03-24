Рейтинг@Mail.ru
В Турции опровергли данные о кризисе из-за Ормузского пролива - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/turtsija-2082643700.html
В Турции опровергли данные о кризисе из-за Ормузского пролива
В Турции опровергли данные о кризисе из-за Ормузского пролива - РИА Новости, 24.03.2026
В Турции опровергли данные о кризисе из-за Ормузского пролива
Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы продовольственном кризисе в республике из-за ситуации в Ормузском проливе. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T14:44:00+03:00
2026-03-24T14:44:00+03:00
в мире
иран
турция
ормузский пролив
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20260318/mid-2081454403.html
https://ria.ru/20260323/iran-2082321390.html
иран
турция
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, турция, ормузский пролив, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Турция, Ормузский пролив, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Турции опровергли данные о кризисе из-за Ормузского пролива

В Турции опровергли данные о продовольственном кризисе из-за Ормузского пролива

Флаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 24.03.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы продовольственном кризисе в республике из-за ситуации в Ормузском проливе.
"Распространенные в ряде СМИ сообщения не соответствуют действительности. Утверждения о кризисе с удобрениями и угрозе поставкам продовольствия являются дезинформацией", - говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Захарова предупредила о рисках нехватки сельхозпродукции в Европе и Азии
18 марта, 15:17
В заявлениях министерства сельского и лесного хозяйства отмечается, что в стране нет проблем с поставками удобрений, производственные процессы продолжаются в штатном режиме, а имеющихся запасов достаточно.
Кроме того, подчеркивается, что Турция располагает альтернативными каналами снабжения, что обеспечивает устойчивость поставок и исключает риски дефицита.
Власти призвали общественность критически относиться к публикациям, направленным на создание паники, и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
СМИ: Турции стало сложнее сохранять нейтралитет в конфликте вокруг Ирана
23 марта, 08:06
 
В миреИранТурцияОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала