11:47 24.03.2026
Турция предложила США и Ирану посредничество, сообщил источник
Турецкая сторона предложила США и Ирану свое посредничество, но пока не получила в ответных конкретных шагов для возобновления переговоров, сообщил РИА Новости
Турция предложила США и Ирану посредничество, сообщил источник

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Турецкая сторона предложила США и Ирану свое посредничество, но пока не получила в ответных конкретных шагов для возобновления переговоров, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Турция предлагает кратковременное прекращение огня в конфликте вокруг Ирана, чтобы создать пространство для переговоров, сообщило базирующееся в Великобритании издание Middle East Eye со ссылкой на источники в Анкаре.
"Турецкая сторона предложила США и Ирану свое посредничество, однако на данный момент в ответ не последовало конкретных шагов, которые могли бы привести к возобновлению переговорного процесса", - сообщил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
