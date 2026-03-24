Скелетонистка Цыганова одержала победу на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
13:40 24.03.2026
Скелетонистка Цыганова одержала победу на чемпионате России
Скелетонистка Цыганова одержала победу на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Скелетонистка Цыганова одержала победу на чемпионате России
Скелетонистка Анастасия Цыганова стала победительницей чемпионата России в Сочи. РИА Новости Спорт, 24.03.2026
2026-03-24T13:40:00+03:00
2026-03-24T13:40:00+03:00
спорт
сочи
анастасия цыганова
алина тарарыченкова
полина тюрина
ibsf
скелетон
спорт, сочи, анастасия цыганова, алина тарарыченкова, полина тюрина, ibsf, скелетон
Спорт, Сочи, Анастасия Цыганова, Алина Тарарыченкова, Полина Тюрина, IBSF, Скелетон
Скелетонистка Цыганова одержала победу на чемпионате России

Скелетонистка Цыганова одержала победу на чемпионате России в Сочи

© Фото : ФЕДЕРАЦИЯ БОБСЛЕЯ РОССИИ/TelegramСкелетонистка Анастасия Цыганова
Скелетонистка Анастасия Цыганова - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : ФЕДЕРАЦИЯ БОБСЛЕЯ РОССИИ/Telegram
Скелетонистка Анастасия Цыганова . Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Скелетонистка Анастасия Цыганова стала победительницей чемпионата России в Сочи.
Цыганова по итогам двух попыток показала результат 1 минута 54,79 секунды. Серебро завоевала Алина Тарарыченкова (отставание - 0,03 секунды), бронзу - Полина Тюрина (+0,26).
Цыгановой 22 года, на молодежном уровне она стала двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы, победительницей юношеских Олимпийских игр.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября 2025 года признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Скелетонист Владислав Семенов - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Скелетонист Семенов выиграл чемпионат России
23 марта, 13:30
 
