Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр 2024 года за допинг
2026-03-24T21:08:00+03:00
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Бразильский триатлонист Ронан Нуньес Кордейро лишен серебряной медали летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте
Международного паралимпийского комитета (IPC).
Кордейро сдал положительную пробу 2 сентября 2024 года во время соревнований на Паралимпиаде, в его анализе мочи был обнаружен норандростерон, запрещенный во внесоревновательный и соревновательный периоды.
Кордейро не признал нарушение со своей стороны и потребовал проведения слушания, которое состоялось 28 января 2026 года. Независимый антидопинговый трибунал IPC постановил, что спортсмен совершил нарушение антидопинговых правил. Результаты Кордейру на Паралимпиаде аннулированы, он лишен наград, очков и призовых.
IPC передал дело в Международную федерацию триатлона (World Triathlon) для определения дальнейших санкций в отношении спортсмена, включая возможный период дисквалификации.