Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр 2024 года за допинг
21:08 24.03.2026 (обновлено: 22:23 24.03.2026)
Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр 2024 года за допинг
Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр 2024 года за допинг - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр 2024 года за допинг
Бразильский триатлонист Ронан Нуньес Кордейро лишен серебряной медали летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже из-за нарушения антидопинговых правил,... РИА Новости Спорт, 24.03.2026
спорт
паралимпийские игры
2026
спорт, паралимпийские игры
Спорт, Паралимпийские игры
Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр 2024 года за допинг

Бразильского триатлониста Кордейро лишили серебряной медали Игр-2024 за допинг

Флаг Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бразильский триатлонист Ронан Нуньес Кордейро лишен серебряной медали летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).
Кордейро сдал положительную пробу 2 сентября 2024 года во время соревнований на Паралимпиаде, в его анализе мочи был обнаружен норандростерон, запрещенный во внесоревновательный и соревновательный периоды.
Кордейро не признал нарушение со своей стороны и потребовал проведения слушания, которое состоялось 28 января 2026 года. Независимый антидопинговый трибунал IPC постановил, что спортсмен совершил нарушение антидопинговых правил. Результаты Кордейру на Паралимпиаде аннулированы, он лишен наград, очков и призовых.
IPC передал дело в Международную федерацию триатлона (World Triathlon) для определения дальнейших санкций в отношении спортсмена, включая возможный период дисквалификации.
Ворончихину вызвали на допинг-контроль после завоевания серебра
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
