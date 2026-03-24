Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр 2024 года за допинг

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бразильский триатлонист Ронан Нуньес Кордейро лишен серебряной медали летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже из-за нарушения антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Кордейро сдал положительную пробу 2 сентября 2024 года во время соревнований на Паралимпиаде, в его анализе мочи был обнаружен норандростерон, запрещенный во внесоревновательный и соревновательный периоды.

Кордейро не признал нарушение со своей стороны и потребовал проведения слушания, которое состоялось 28 января 2026 года. Независимый антидопинговый трибунал IPC постановил, что спортсмен совершил нарушение антидопинговых правил. Результаты Кордейру на Паралимпиаде аннулированы, он лишен наград, очков и призовых.