Трамп утверждает, что Рубио и Вэнс участвуют в переговорах с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс участвуют в переговорах с Ираном по урегулированию продолжающегося конфликта.
"Сейчас мы ведем переговоры (с Ираном – ред.). Они (спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – ред.) занимаются этим вместе с Марко и Джей Ди. У нас в этом задействован целый ряд людей", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Трамп заявил в понедельник, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.