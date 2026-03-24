Трамп во вторник примет участие в приведении к присяге нового главы МВБ США

Его предшественница Кристи Ноэм лишилась должности на фоне гибели двоих протестующих против рейдов антимигрантской полиции в Миннесоте. Офицер службы иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) 7 января смертельно ранил женщину, которая отказалась выйти из машины и, по утверждению правоохранителей, пыталась задавить сотрудника службы, при этом 24 января застрелили еще одного протестующего, у которого офицеры пограничного патруля нашли оружие. Отставка Ноэм стала первым для нынешнего срока американского президента Дональда Трампа увольнением министра.