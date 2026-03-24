Вскрылись подробности торговли детьми на Украине - РИА Новости, 24.03.2026
17:40 24.03.2026 (обновлено: 17:51 24.03.2026)
Вскрылись подробности торговли детьми на Украине
Вскрылись подробности торговли детьми на Украине

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Шокирующая история произошла на Украине. Один из жителей Киева купил за сто долларов пятилетнюю девочку для дальнейшей эксплуатации.
Почему в последнее время дети все чаще превращаются в товар на Незалежной?

Выкладывал фотографии

На Украине жителя Киева приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование пятилетней девочки, которую он купил за 100 долларов.
О кошмарном происшествии сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Несчастного ребенка передали в Центр социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева.
Судом было установлено, что мужчина, заранее спланировав свои действия, договорился с женщиной о передаче ее пятилетней дочери за денежное вознаграждение в размере 100 долларов.
"После того как "обмен" состоялся, осужденный надругался над потерпевшей. Об обстоятельствах обвиняемый подробно рассказывал своим знакомым во время переписки, присылая свои фотографии и фотографии ребенка в обнаженном виде, что подтверждало цинизм его действий и полную осознанность преступного умысла", — говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая торговлю людьми и преступления против половой неприкосновенности. Назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Мать ребенка понесла уголовную ответственность за передачу дочери за денежное вознаграждение и получила такое же наказание. Подавать апелляцию женщина не стала.
Десять тысяч долларов за младенца

Еще один чудовищный случай произошел в Николаеве на юге Украины, где молодая женщина и ее сожитель пытались продать своего новорожденного ребенка за десять тысяч долларов, сообщили в офисе генпрокурора.
"В Николаеве разоблачена попытка продажи новорожденного ребенка. <...> Правоохранители предъявили обвинение 21-летней женщине и ее 38-летнему сожителю, которые пытались продать собственного новорожденного ребенка. По данным следствия, еще во время беременности пара подыскивала лиц, готовых приобрести младенца после его рождения. Стоимость сделки они оценили в десять тысяч долларов", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, задержали подозреваемых возле роддома при передаче денег за младенца.

Продавали сирот за границу

В Одессе судят группу людей. Их обвиняют в продаже за границу детей-сирот.
Для реализации преступной схемы фигуранты оформляли опеку на подставных лиц, преимущественно мужчин призывного возраста, что давало им возможность избежать мобилизации и выехать за пределы Украины. В результате по меньшей мере 25 сирот и детей, лишенных родительской опеки, стали жертвами злоумышленников.
Тринадцать из них были незаконно перемещены за границу и переданы иностранцам для воспитания, содержания и дальнейшего усыновления. Попытку вывоза еще 12 детей правоохранители сорвали во время проведения оперативных мероприятий.
Троим обвиняемым из преступной группировки грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Крыша на самом высоком уровне

Дети уже давно превратились в товар на Украине. Есть данные, что к вывозу несовершеннолетних с Украины и их нелегальной продаже на Западе причастен Фонд Елены Зеленской.
Об этом рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Там десятки организаций, в первую очередь неправительственных, занимаются вывозом детей — якобы для спасения из зоны боевых действий. Проследить это просто нереально, <...> особенно если в этом реально финансовая заинтересованность. <...> Даже Фонд Елены Зеленской — есть информация, что он тоже причастен к вывозу и торговле детьми", — заявил Прозоров РИА Новости.

Распоряжаются судьбами детей

Согласно материалам Фонда борьбы с репрессиями, под патронажем Елены Зеленской с Украины уже вывезли 1800 несовершеннолетних. Результаты расследования опубликовал на своем ресурсе немецкий журналист Томас Репер.
Бывший офицер Пограничной службы Украины, в чьи обязанности входила охрана государственной границы Польши, сообщил следующее:
"Неоднократно приходилось быть свидетелем, как сотрудники фонда президентской жены проходили государственную границу через Польшу с большими группами детей".
Как выяснилось, фонд первой леди Украины получает от британского фонда Save the Children денежное вознаграждение — примерно 12 тысяч фунтов за каждого несовершеннолетнего. Взамен "заказчикам" достается право распоряжаться дальнейшей судьбой детей, как им захочется.
Как предполагает Фонд борьбы с репрессиями, основной деятельностью британской "благотворительной" организации является предоставление детей состоятельным гражданам Великобритании для различных целей — начиная с усыновления и заканчивая донорством органов и педофилией.
 
 
 
