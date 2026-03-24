11:25 24.03.2026
Кравцов назвал Тобольск примером по системе подготовки кадров
Кравцов: Тобольск – отличный пример современной системы подготовки кадров

ТЮМЕНЬ, 24 мар - РИА Новости. Тобольск является отличным примером того, как должна строиться современная система подготовки кадров, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов по итогам поездки в Тюменскую область.
В понедельник Кравцов и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили производственные и научно-исследовательские объекты "Сибура" – "ЗапСибНефтехим", Центр развития инженерно-технической экспертизы "Сибуринтех" и Центр пилотирования технологий, а также школу № 16 имени Неймышева и Тобольский многопрофильный техникум, в тесном партнерстве с которыми компания работает по профориентации и подготовке кадров.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Моор: День тружеников тыла поможет сохранить память об их подвиге
20 марта, 13:53
"В Тобольске мы видим отличный пример того, как должна строиться современная система подготовки кадров. Здесь выстроена бесшовная модель образования", - сказал Кравцов, его слова цитирует пресс-служба губернатора.
Министр рассказал, что в школе, которую он посетил, большое внимание уделяют профориентации и углубленному изучению профильных предметов, затем обучение продолжается в мастерских "Профессионалитета". Студенты техникума, благодаря взаимодействию ссуза с будущим работодателем, еще до выпуска знают, какое у них будет рабочее место, и получают актуальные для современного производства навыки. По мнению Кравцова, "такой подход в рамках проекта "Профессионалитет" гарантирует молодым специалистам уверенный старт в карьере".
Тобольский многопрофильный техникум реализует 31 направление подготовки специалистов для нефтегазохимии, строительства, энергетики и других отраслей, участвует в программе "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". С 2024 года является ключевым партнером "Сибура" по подготовке рабочих кадров, с сентября 2025 года ведет подготовку 400 студентов по профильным программам под запрос компании в специально созданных для этого современных лабораториях и мастерских. В сентябре на базе техникума откроется кластер в химической отрасли.
"Рабочая поездка Сергея Кравцова и Александра Моора в Тобольск стала значимым этапом работы по повышению качества среднего профессионального образования, цель которой заключается в подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих современными компетенциями, для российской экономики", - отмечается на сайте регионального правительства.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Три образовательных кластера откроются в сузах Тюменской области
14 марта, 17:04
 
