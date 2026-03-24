Кравцов назвал Тобольск примером по системе подготовки кадров

ТЮМЕНЬ, 24 мар - РИА Новости. Тобольск является отличным примером того, как должна строиться современная система подготовки кадров, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов по итогам поездки в Тюменскую область.

В понедельник Кравцов и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили производственные и научно-исследовательские объекты "Сибура" – "ЗапСибНефтехим", Центр развития инженерно-технической экспертизы "Сибуринтех" и Центр пилотирования технологий, а также школу № 16 имени Неймышева и Тобольский многопрофильный техникум, в тесном партнерстве с которыми компания работает по профориентации и подготовке кадров.

"В Тобольске мы видим отличный пример того, как должна строиться современная система подготовки кадров. Здесь выстроена бесшовная модель образования", - сказал Кравцов, его слова цитирует пресс-служба губернатора.

Министр рассказал, что в школе, которую он посетил, большое внимание уделяют профориентации и углубленному изучению профильных предметов, затем обучение продолжается в мастерских "Профессионалитета". Студенты техникума, благодаря взаимодействию ссуза с будущим работодателем, еще до выпуска знают, какое у них будет рабочее место, и получают актуальные для современного производства навыки. По мнению Кравцова, "такой подход в рамках проекта "Профессионалитет" гарантирует молодым специалистам уверенный старт в карьере".

Тобольский многопрофильный техникум реализует 31 направление подготовки специалистов для нефтегазохимии, строительства, энергетики и других отраслей, участвует в программе "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". С 2024 года является ключевым партнером "Сибура" по подготовке рабочих кадров, с сентября 2025 года ведет подготовку 400 студентов по профильным программам под запрос компании в специально созданных для этого современных лабораториях и мастерских. В сентябре на базе техникума откроется кластер в химической отрасли.