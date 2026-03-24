Средняя годовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса - РИА Новости, 24.03.2026
09:28 24.03.2026
Средняя годовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса
Средняя годовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса - РИА Новости, 24.03.2026
Средняя годовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса
Средняя годовая температура в регионах центра России за последние 30 с лишним лет повысилась на 1,2 – 1,5℃, при этом заметно теплее стало именно зимой, сообщила РИА Новости, 24.03.2026
россия
тверь
ярославль
россия, тверь, ярославль
Россия, Тверь, Ярославль
Средняя годовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса

Средняя годовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса за 30 лет

Вид на площадь Михаила Тверского с телевизионной вышки в Твери. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Средняя годовая температура в регионах центра России за последние 30 с лишним лет повысилась на 1,2 – 1,5℃, при этом заметно теплее стало именно зимой, сообщила РИА Новости доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова, кандидат географических наук Ольга Гусева.
"Самое главное изменение климата – его потепление. Если сравнивать среднюю годовую температуру в таких городах ЦФО, как Тверь, Ярославль, Кострома и Владимир, то окажется, что она повысилась на 1,2 – 1,5 ℃ в 1991-2020 годах по сравнению с 1961-1990 годами. При этом сильнее изменилась температура в зимние месяцы: температура января возросла на 2,9-3,5℃, а июля – только на 0,8-1,6℃", - рассказала собеседница агентства.
Мужчина с больным горлом - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Врачи назвали проблемы со здоровьем, угрожающие жителям городов весной
Вчера, 05:00
По словам ученого, количество осадков в связи с потеплением климата сильно не изменилось, но немного изменился режим их выпадения: в зимние месяцы стало выпадать больше осадков, а в летние незначительно меньше.
Она пояснила, почему в расчетах берутся указанные периоды. По словам Гусевой, для того, чтобы дать характеристику климата какой-либо местности, ученые анализируют погодные условия в течение 30 лет.
"Всемирная метеорологическая организация приняла период 1961-1990 годов за стандартный опорный период для долгосрочной оценки климатических изменений. Кроме такого опорного периода есть еще климатологическая стандартная норма - 1991-2020 годы – климат, который наблюдается в настоящее время. И если мы хотим увидеть долгосрочные и устойчивые изменения, сравнение должно проводиться между этими двумя периодами", - рассказала ученый.
Парень на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Сезон проката электросамокатов в Москве откроется в ближайшие недели
23 марта, 15:02
 
