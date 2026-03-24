Средняя годовая температура в центре России выросла на 1,5 градуса

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Средняя годовая температура в регионах центра России за последние 30 с лишним лет повысилась на 1,2 – 1,5℃, при этом заметно теплее стало именно зимой, сообщила РИА Новости доцент кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова, кандидат географических наук Ольга Гусева.

Ярославль, Кострома и "Самое главное изменение климата – его потепление. Если сравнивать среднюю годовую температуру в таких городах ЦФО, как Тверь Владимир , то окажется, что она повысилась на 1,2 – 1,5 ℃ в 1991-2020 годах по сравнению с 1961-1990 годами. При этом сильнее изменилась температура в зимние месяцы: температура января возросла на 2,9-3,5℃, а июля – только на 0,8-1,6℃", - рассказала собеседница агентства.

По словам ученого, количество осадков в связи с потеплением климата сильно не изменилось, но немного изменился режим их выпадения: в зимние месяцы стало выпадать больше осадков, а в летние незначительно меньше.

Она пояснила, почему в расчетах берутся указанные периоды. По словам Гусевой, для того, чтобы дать характеристику климата какой-либо местности, ученые анализируют погодные условия в течение 30 лет.