"Портовый Альянс" оцифрует техобслуживание и ремонт портовой техники

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Портовый Альянс" запустил проект цифровизации процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в своих активах, сообщает стивидорная компания.

Пилотной площадкой внедрения системы на базе отечественного ПО, обеспечивающей переход к управлению надежностью оборудования на основе данных, станет Мурманский балкерный терминал (МБТ).

В результате трансформации планируется создать единую экосистему управления жизненным циклом активов с аналитикой, которая обеспечит прозрачность планирования работ и обоснованный выбор стратегии ремонта: по состоянию, планово-предупредительно или "до отказа". Кроме того, ожидается минимизация внеплановых и аварийных простоев спецтехники, оптимизация складских запасов и получение информации о состоянии техники в режиме реального времени через интеграцию с автоматической системой управления и мобильные инструменты.

Пилот на МБТ охватит 950 узлов оборудования. Опытно-промышленная эксплуатация должна стартовать в июле, промышленный запуск – в ноябре. К концу 2027 года система будет масштабирована на все порты и терминалы под управлением "Портового Альянса". В общей сложности планируется оцифровать 8,5 тысячи позиций.

Как отметил начальник управления технической эксплуатации и экспертизы "Портового Альянса" Вячеслав Екимцов, для современной управляющей компании критически важно уйти от "бумажного" учета и обеспечить полную прозрачность состояния активов.

"Цифровизация ТОиР – это прежде всего инструмент операционной эффективности, который дает объективную базу для принятия решений на всех уровнях управления. Руководители технических служб получают детализированную картину состояния каждого узла и агрегата, а руководство предприятия – прозрачный инструмент контроля затрат, рисков и ключевых показателей готовности парка техники. Мы внедряем систему, которая позволяет действовать на опережение, своевременно планировать ресурсы и гарантировать максимальную доступность оборудования для выполнения производственных задач", - приводятся в сообщении его слова.