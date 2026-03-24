"Портовый Альянс" оцифрует техобслуживание и ремонт портовой техники - РИА Новости, 24.03.2026
13:12 24.03.2026 (обновлено: 13:25 24.03.2026)
"Портовый Альянс" оцифрует техобслуживание и ремонт портовой техники
мурманская область
Артем Смирнов
Мурманская область
Процессы техобслуживания и ремонта оцифруют на Мурманском балкерном терминале

© Фото предоставлено "Портовым Альянсом"
© Фото предоставлено "Портовым Альянсом"
Портовая техника
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Портовый Альянс" запустил проект цифровизации процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в своих активах, сообщает стивидорная компания.
Пилотной площадкой внедрения системы на базе отечественного ПО, обеспечивающей переход к управлению надежностью оборудования на основе данных, станет Мурманский балкерный терминал (МБТ).
Два терминала "Портового Альянса" получили премии "Лидер отрасли-2025"
12 марта, 16:55
В результате трансформации планируется создать единую экосистему управления жизненным циклом активов с аналитикой, которая обеспечит прозрачность планирования работ и обоснованный выбор стратегии ремонта: по состоянию, планово-предупредительно или "до отказа". Кроме того, ожидается минимизация внеплановых и аварийных простоев спецтехники, оптимизация складских запасов и получение информации о состоянии техники в режиме реального времени через интеграцию с автоматической системой управления и мобильные инструменты.
Пилот на МБТ охватит 950 узлов оборудования. Опытно-промышленная эксплуатация должна стартовать в июле, промышленный запуск – в ноябре. К концу 2027 года система будет масштабирована на все порты и терминалы под управлением "Портового Альянса". В общей сложности планируется оцифровать 8,5 тысячи позиций.
Как отметил начальник управления технической эксплуатации и экспертизы "Портового Альянса" Вячеслав Екимцов, для современной управляющей компании критически важно уйти от "бумажного" учета и обеспечить полную прозрачность состояния активов.
"Цифровизация ТОиР – это прежде всего инструмент операционной эффективности, который дает объективную базу для принятия решений на всех уровнях управления. Руководители технических служб получают детализированную картину состояния каждого узла и агрегата, а руководство предприятия – прозрачный инструмент контроля затрат, рисков и ключевых показателей готовности парка техники. Мы внедряем систему, которая позволяет действовать на опережение, своевременно планировать ресурсы и гарантировать максимальную доступность оборудования для выполнения производственных задач", - приводятся в сообщении его слова.
АО "Портовый Альянс" управляет портами и терминалами на ключевых транспортных магистралях страны: в Мурманске, Хабаровском крае, Усть-Луге, Туапсе и Находке. Суммарная мощность активов - более 53 миллионов тонн грузов в год.
 
