Т-Банк запустил сервис для онлайн-расчетов с недвижимостью - РИА Новости, 24.03.2026
13:38 24.03.2026
Т-Банк запустил сервис для онлайн-расчетов с недвижимостью
Т-Банк запустил сервис для онлайн-расчетов с недвижимостью

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Т-Банк запустил бесплатный сервис "Сделка", который позволяет клиентам совершать сделки с недвижимостью на базе аккредитива, сообщили в компании.
Расчеты проводятся полностью онлайн. На старте сервис работает для сделок с недвижимостью — покупки квартир и апартаментов на вторичном рынке. Расчеты проходят через аккредитив: средства блокируются на специальном счете в банке, после чего покупатель самостоятельно оформляет регистрацию права собственности удобным для него способом. Срок действия аккредитива можно выбрать заранее: 30, 60, 90 или 180 дней.
Сервис обеспечивает проверку документов и перевод средств продавцу — в компании уточнили, что в среднем это занимает не более часа. Если сделка не состоится, средства возвращаются на счет покупателя.
"Ежегодно клиенты Т-Банка проводят более 1,5 миллиона сделок с недвижимостью. Новый сервис сделает этот процесс еще быстрее и удобнее", - отметил директор по кредитованию физических лиц, вице-президент Т-Банка Кирилл Григорьев.
В Т-Банке сообщили, что планируют расширить функциональность сервиса, добавив возможность использовать его для сделок с автомобилями, земельными участками, гаражами и другими видами имущества.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Т-Банк запустил бесплатный курс для продакт-менеджеров
4 марта, 17:08
 
