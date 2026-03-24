Т-Банк запустил сервис для онлайн-расчетов с недвижимостью

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Т-Банк запустил бесплатный сервис "Сделка", который позволяет клиентам совершать сделки с недвижимостью на базе аккредитива, сообщили в компании.

Расчеты проводятся полностью онлайн. На старте сервис работает для сделок с недвижимостью — покупки квартир и апартаментов на вторичном рынке. Расчеты проходят через аккредитив: средства блокируются на специальном счете в банке, после чего покупатель самостоятельно оформляет регистрацию права собственности удобным для него способом. Срок действия аккредитива можно выбрать заранее: 30, 60, 90 или 180 дней.

Сервис обеспечивает проверку документов и перевод средств продавцу — в компании уточнили, что в среднем это занимает не более часа. Если сделка не состоится, средства возвращаются на счет покупателя.

"Ежегодно клиенты Т-Банка проводят более 1,5 миллиона сделок с недвижимостью. Новый сервис сделает этот процесс еще быстрее и удобнее", - отметил директор по кредитованию физических лиц, вице-президент Т-Банка Кирилл Григорьев.