https://ria.ru/20260324/t-bank-2082622210.html
Т-Банк запустил сервис для онлайн-расчетов с недвижимостью
Т-Банк запустил бесплатный сервис "Сделка", который позволяет клиентам совершать сделки с недвижимостью на базе аккредитива, сообщили в компании.
2026-03-24T13:38:00+03:00
россия
недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082623195_220:161:2851:1641_1920x0_80_0_0_e96c90386d27524331bb04772222fdf1.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082623195_342:0:2800:1844_1920x0_80_0_0_e20b36eb1f6755c87a0185a5f0490265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Т-Банк запустил бесплатный сервис "Сделка", который позволяет клиентам совершать сделки с недвижимостью на базе аккредитива, сообщили в компании.
Расчеты проводятся полностью онлайн. На старте сервис работает для сделок с недвижимостью — покупки квартир и апартаментов на вторичном рынке. Расчеты проходят через аккредитив: средства блокируются на специальном счете в банке, после чего покупатель самостоятельно оформляет регистрацию права собственности удобным для него способом. Срок действия аккредитива можно выбрать заранее: 30, 60, 90 или 180 дней.
Сервис обеспечивает проверку документов и перевод средств продавцу — в компании уточнили, что в среднем это занимает не более часа. Если сделка не состоится, средства возвращаются на счет покупателя.
"Ежегодно клиенты Т-Банка проводят более 1,5 миллиона сделок с недвижимостью. Новый сервис сделает этот процесс еще быстрее и удобнее", - отметил директор по кредитованию физических лиц, вице-президент Т-Банка Кирилл Григорьев.
В Т-Банке сообщили, что планируют расширить функциональность сервиса, добавив возможность использовать его для сделок с автомобилями, земельными участками, гаражами и другими видами имущества.