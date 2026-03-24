Рейтинг@Mail.ru
В Норвегии ждали Губерниева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 24.03.2026 (обновлено: 16:34 24.03.2026)
В Норвегии ждали Губерниева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_0:282:2918:1923_1920x0_80_0_0_aa30deed7b99ec8cd4816275561bf641.jpg
https://ria.ru/20260323/svischev-2082408799.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796051280_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d4dad7468ea859d524770571fc50f852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
В Норвегии ждали Губерниева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

Сальтведт удивился, что лыжную федерацию возглавит Свищев, а не Губерниев

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что был удивлен назначением депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, а не спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации (не президентом), а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
«
"Я знаю о Свищеве уже довольно давно - как с политической точки зрения, так и благодаря его заметным позициям в российском спорте", - сказал Сальтведт.
«
"Должен признать, мы были немного удивлены тем, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России - по модели, аналогичной норвежской системе - стал именно Свищев, а не Губерниев, которого у нас на Западе знают лучше. Свищев воспринимается как довольно жесткий и бескомпромиссный человек", - отметил Сальтведт.
"Обладает админресурсом": глава федерации назвал плюсы Свищева
23 марта, 15:30
 
Ян (Регенсбург)СпортГосдума РФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала