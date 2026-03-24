В Норвегии ждали Губерниева во главе Ассоциации лыжных видов спорта России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что был удивлен назначением депутата Госдумы Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, а не спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации (не президентом), а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
"Я знаю о Свищеве уже довольно давно - как с политической точки зрения, так и благодаря его заметным позициям в российском спорте", - сказал Сальтведт.
"Должен признать, мы были немного удивлены тем, что новым президентом Ассоциации лыжных видов спорта России - по модели, аналогичной норвежской системе - стал именно Свищев, а не Губерниев, которого у нас на Западе знают лучше. Свищев воспринимается как довольно жесткий и бескомпромиссный человек", - отметил Сальтведт.