За неделю без света из-за атак ВСУ остались 85 тысяч жителей России

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Почти 85 тысяч жителей России остались без электричества из-за атак ВСУ с 16 по 22 марта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 84,4 тысяч человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.