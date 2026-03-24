В Пермском крае женщину ждет суд за махинации с детскими путевками

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предпринимательница предстанет перед судом в Приморском крае за махинации с детскими путевками, в результате чего пострадали 300 человек, она признала вину, сообщили в СК РФ.

"Следственными органами СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, которая организовывала туры за границу. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)... Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max

По версии следствия, в период с августа 2024 по март 2025 года обвиняемая организовала мошенническую схему, связанную с туристическим бизнесом. Установлено, что индивидуальный предприниматель заключила договоры с родителями несовершеннолетних детей из регионов Дальневосточного федерального округа на экскурсии по городу Владивостоку , а затем — на перевозку и проведение досуга за рубежом в период весенних каникул.

Отмечается, что злоумышленница направляла коммерческие предложения в школьные учреждения, предлагая организацию туристических поездок за границу, родители несовершеннолетних, согласившись на предложенные условия, заключали договоры и приобретали у нее путевки, рассчитывая на выезд на отдых.

По данным правоохранителей, фигурантка не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по договорам, полученные от граждан деньги она похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению. Также следствием установлено, что данный индивидуальный предприниматель не включен в Единый федеральный реестр туроператоров.

"В результате противоправных действий обвиняемой пострадали более 300 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 14 миллионов рублей. В настоящее время задолженность перед потерпевшими частично погашена", - добавили в СК.