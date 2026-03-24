В Пермском крае женщину ждет суд за махинации с детскими путевками - РИА Новости, 24.03.2026
09:38 24.03.2026 (обновлено: 10:44 24.03.2026)
В Пермском крае женщину ждет суд за махинации с детскими путевками
В Пермском крае женщину ждет суд за махинации с детскими путевками - РИА Новости, 24.03.2026
В Пермском крае женщину ждет суд за махинации с детскими путевками
Предпринимательница предстанет перед судом в Приморском крае за махинации с детскими путевками, в результате чего пострадали 300 человек, она признала вину,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T09:38:00+03:00
2026-03-24T10:44:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
пермский край
россия
приморский край
пермский край
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край, пермский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край, Пермский край
В Пермском крае женщину ждет суд за махинации с детскими путевками

В Пермском крае предпринимательницу ждет суд за махинации с детскими путевками

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Предпринимательница предстанет перед судом в Приморском крае за махинации с детскими путевками, в результате чего пострадали 300 человек, она признала вину, сообщили в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, которая организовывала туры за границу. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)... Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Обвиняемый в хищениях генерал хранил в кабинете десять миллионов рублей
19 марта, 19:47
По версии следствия, в период с августа 2024 по март 2025 года обвиняемая организовала мошенническую схему, связанную с туристическим бизнесом. Установлено, что индивидуальный предприниматель заключила договоры с родителями несовершеннолетних детей из регионов Дальневосточного федерального округа на экскурсии по городу Владивостоку, а затем — на перевозку и проведение досуга за рубежом в период весенних каникул.
Отмечается, что злоумышленница направляла коммерческие предложения в школьные учреждения, предлагая организацию туристических поездок за границу, родители несовершеннолетних, согласившись на предложенные условия, заключали договоры и приобретали у нее путевки, рассчитывая на выезд на отдых.
По данным правоохранителей, фигурантка не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по договорам, полученные от граждан деньги она похищала и распоряжалась ими по своему усмотрению. Также следствием установлено, что данный индивидуальный предприниматель не включен в Единый федеральный реестр туроператоров.
"В результате противоправных действий обвиняемой пострадали более 300 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 14 миллионов рублей. В настоящее время задолженность перед потерпевшими частично погашена", - добавили в СК.
В ведомстве также отметили, что преступление было выявлено благодаря мониторингу СМИ. Уточняется, что в марте 2025 года в информационном пространстве было размещено обращение от обманутых родителей будущих туристов, что послужило основанием для проведения доследственной проверки и последующего возбуждения уголовного дела.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Росстат предупредил о новом виде мошенничества
23 марта, 22:31
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайПермский край
 
 
