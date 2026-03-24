12:02 24.03.2026 (обновлено: 12:20 24.03.2026)
Иеромонах пояснил название Страстной недели
Иеромонах Макарий: верующие в Страстную неделю вспоминают страсти Христа

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Верующие в Страстную неделю вспоминают страсти Христа, его страдания, казнь на кресте, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
"В Страстную седмицу мы вспоминаем страсти, страдания Христа, его последние дни земной жизни и казнь на кресте, у православных это время поста и молитв", - рассказал иеромонах.
Он отметил, что Страстную неделю также называют Великой, как и каждый день недели. Всю неделю в храмах идут службы, посвященные последним дням земной жизни Христа, начиная с его прихода в Иерусалим и заканчивая крестным путем на Голгофу.
"Первые три дня мы вспоминаем приход Христа в Иерусалим, предательство Иуды, в Великий четверг - тайную вечерю Господа с учениками-апостолами и установление таинства евхаристии (причастия), в Великую пятницу - крестный путь на Голгофу, распятие и смерть Христа. Поздно вечером в субботу начинается праздничное Пасхальное богослужение", - рассказал иеромонах Маркиш.
Страстная седмица в 2026 году начнется 6 апреля и завершится вместе с Великим постом накануне Пасхи 11 апреля. Светлое Христово Воскресение православные встретят 12 апреля. Накануне Пасхи в Великую субботу происходит чудо схождения Благодатного огня. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции Благодатный огонь как святыню доставляют в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) к Пасхе доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву - в рамках программы "Просите мира Иерусалиму" по благословению патриарха Московского и всея Руси.
