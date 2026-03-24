Иеромонах пояснил название Страстной недели

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Верующие в Страстную неделю вспоминают страсти Христа, его страдания, казнь на кресте, рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

"В Страстную седмицу мы вспоминаем страсти, страдания Христа, его последние дни земной жизни и казнь на кресте, у православных это время поста и молитв", - рассказал иеромонах.

Он отметил, что Страстную неделю также называют Великой, как и каждый день недели. Всю неделю в храмах идут службы, посвященные последним дням земной жизни Христа, начиная с его прихода в Иерусалим и заканчивая крестным путем на Голгофу.

"Первые три дня мы вспоминаем приход Христа в Иерусалим, предательство Иуды, в Великий четверг - тайную вечерю Господа с учениками-апостолами и установление таинства евхаристии (причастия), в Великую пятницу - крестный путь на Голгофу, распятие и смерть Христа. Поздно вечером в субботу начинается праздничное Пасхальное богослужение", - рассказал иеромонах Маркиш.