На Ставрополье мужчину, планировавшего теракт, приговорили к 15 годам

ПЯТИГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы Андрея Балашова, планировавшего подорвать железнодорожные цистерны с нефтепродуктами на складе войсковой части на Ставрополье, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 1 статьи 30, пунктам "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека), части 1 статьи 30, част. 3 статье 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой).