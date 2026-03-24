18:45 24.03.2026
На Ставрополье мужчину, планировавшего теракт, приговорили к 15 годам
Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы Андрея Балашова, планировавшего подорвать железнодорожные цистерны с нефтепродуктами на складе...
ПЯТИГОРСК, 24 мар – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы Андрея Балашова, планировавшего подорвать железнодорожные цистерны с нефтепродуктами на складе войсковой части на Ставрополье, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
По данным ведомства, в октябре 2023 года Балашов установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины, желая оказывать помощь в деятельности против безопасности РФ. По указанию представителя иностранной спецслужбы он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и хранил их в арендованной квартире. Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, не сумев осуществить задуманное.
"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего Андрея Балашова… Самодельная бомба предназначалась для подрыва железнодорожных цистерн с нефтепродуктами на складе войсковой части в Георгиевском муниципальном округе Ставропольского края. Суд приговорил Балашова к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальных – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), части 1 статьи 30, пунктам "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека), части 1 статьи 30, част. 3 статье 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой).
