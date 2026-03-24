США рады продать Украине оружие за счет кредита, заявил постпред при ЕС

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. США будут рады продать Украине больше вооружения в случае, если Киев получит кредит от ЕС, пишет газета Politico со ссылкой на постоянного представителя США при Евросоюзе Эндрю Паздера.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза по Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.