В США опубликуют книгу-расследование о подрыве "Северного потока"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Книга-расследование о подрыве трубопровода "Северный поток" будет опубликована в США 15 июня, сообщил ее автор, сотрудник газеты Wall Street Journal Боян Панчевски.
"Моя новая книга "Заговор против "Северного потока" (NordStream Conspiracy) выходит в США 15 июня. Это геополитический триллер, основанный на реальных событиях, который отвечает на все вопросы о самом масштабном акте диверсии в современной истории", - написал журналист в социальной сети Х.
Согласно анонсу на сайте издательства Macmillan, стоимость книги объемом 336 страниц составит 29,99 доллара.
В аннотации издательства говорится, что книга рассматривает две основные теории о том, кто несет ответственность, включая популярную американскую версию, в которой фигурирует ЦРУ, знавшее о заговоре.
В Великобритании книга будет опубликована 18 июня в издательстве Penguin, а в Германии -16 апреля издательством HarperCollins.
В декабре 2025 Федеральный суд Германии выпустил постановление, согласно которому взрывы на "Северных потоках" с высокой долей вероятности заказала Украина.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов. По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
