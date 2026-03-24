"Многих убили". В США сделали тревожное заявление о войне с Ираном

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вашингтон не добился ни одной из своих целей в иранском конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Мы, конечно же, убили много иранцев и взорвали кучу всего, но мы не достигли ни одной из наших целей в этой войне: уничтожение режима, запасов дальнобойных ракет, лодок иранских ВМС, и, самое главное, возможностей по переработке ядерного топлива", — написал он в социальной сети X.
Дэвис подчеркнул, что за все время боевых действий Штаты лишь обогатили своих соперников из-за ситуации с нефтью, а сами понесли только одни убытки.
«
"Скажите мне, как мы тут побеждаем-то?" — пожаловался он.
Вчера Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре ИРИ на пять дней.
МИД Ирана считает, что это решение Трампа стало попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов.
Ведомство также отметило, что ряд ближневосточных стран выдвинули инициативы по деэскалации напряженности.