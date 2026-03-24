Ким Чен Ын обвинил США в совершении актов терроризма по всему миру

СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва обвинил США в совершении актов государственного терроризма и агрессии по всему миру, текст выступления распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Как уже было отмечено ранее, хотя сейчас США по всему миру совершают государственный терроризм и агрессивные действия, высокомерное и безрассудное насилие и произвол США не ослабили волю прогрессивного человечества, стремящегося противостоять господству и подчинению и осуществить независимость и равенство, а напротив, разжигают антиамериканские чувства и ненависть сил независимости и толкают их к единству и сопротивлению", - говорится в тексте выступления.
По словам Ким Чен Ына, КНДР будет выполнять свою миссию и вести за собой "мировое течение к самостоятельности".
"Силы независимости непременно преодолеют сегодняшние испытания и станут сильнее сил гегемонии, а строительство справедливого и равноправного многополярного мира будет продвигаться еще более мощно", - отметил он.
Первая сессия ВНС 15-го созыва прошла в Пхеньяне 22–23 марта. На ней обсуждались кадровые вопросы, внесение поправок в Конституцию КНДР, а также выполнение пятилетнего плана развития государственной экономики, принятого на IX съезде Трудовой партии Кореи и бюджет на 2026 год.