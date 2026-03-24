Ким Чен Ын обвинил США в совершении актов терроризма по всему миру

СЕУЛ, 24 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва обвинил США в совершении актов государственного терроризма и агрессии по всему миру, текст выступления распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Силы независимости непременно преодолеют сегодняшние испытания и станут сильнее сил гегемонии, а строительство справедливого и равноправного многополярного мира будет продвигаться еще более мощно", - отметил он.