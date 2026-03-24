Лишившийся обеих рук и ног американский спортсмен застрелил человека

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В США спортсмен без рук и ног застрелил пассажира во время ссоры, пока вел автомобиль, сообщает People со ссылкой на управление шерифа округа Чарльз.

"Профессиональный игрок в корнхол , потерявший все четыре конечности, обвиняется в убийстве после предполагаемого инцидента, связанного с агрессивным поведением на дороге", — говорится в материале.

Происшествие случилось в воскресенье. По данным полиции, во время конфликта Дейтон Джеймс Уэббер, управлявший автомобилем, открыл огонь по сидевшему рядом Брэдрику Майклу Уэллсу, отчего тот умер на месте. Затем он остановил машину и попросил сидевших на заднем сидении двух пассажиров помочь вытащить тело, на что они ответили отказом и покинули место преступления. Уэббер скрылся, оставив труп.

Позже преступника задержали.