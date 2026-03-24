МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Всего ВСУ за сутки потеряли 1265 военнослужащих на разных направлениях СВО, следует из сводки Минобороны России.

Армия России теснит ВСУ

Группировка "Север" продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ, расширяя зону безопасности в Харьковской области , сообщило российское военное ведомство.

Силы "Севера" при установлении контроля над Песчаным в Харьковской области выбили противника ударами артиллерии и БПЛА, сообщили во вторник в Минобороны России.

Армия России в ночь на вторник нанесла массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины , производящим различные типы ракет и комплектующие к ним, а также по военным аэродромам, все эти объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки уничтожила 32 пункта управления украинскими беспилотниками, сбила более 250 аппаратов противника, а также уничтожила три наземных робототехнических комплекса, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Василий Межевых.

ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в министерстве обороны России.

Герой получил свою награду

Министр обороны Андрей Белоусов передал Герою России Сергею Ярашеву поздравления от президента РФ Владимира Путина , сообщили в Минобороны.

Юридическая несостыковка в Киеве

Россия неоднократно обращала внимание на юридические несоответствия, связанные со сроками полномочий главы киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По его словам, вопрос президентских выборов на Украине актуален, Киеву предстоит определиться с вопросом легитимизации сроков полномочий главы.