Российский морпех в одиночку захватил дзот на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Российский морпех в одиночку взял под контроль дзот и ликвидировал двух боевиков ВСУ на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты действующей в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Охало".

По словам стрелка отряда "БАРС-22 Тигр" 55-й гвардейской дивизии, внутри дзота находились два пулеметчика ВСУ , которые непрерывно вели огонь, мешая продвижению российских подразделений.

"Один наш пацан взял несколько гранат. Ночью под огнем пулемета он пополз через всё поле и дополз до этого дзота времен Второй мировой, просто закинул его гранатами. Он совершил такой поступок", - рассказал боец.