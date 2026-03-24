Группировка "Север" уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ за сутки

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" за прошедшие сутки уничтожила 32 пункта управления украинскими беспилотниками, сбила более 250 аппаратов противника, а также уничтожила три наземных робототехнических комплекса, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Василий Межевых.

Как добавил, в свою очередь, офицер пресс-центр группировки "Восток" Михаил Герасимов, в зоне ответственности этой группировки противник потерял девять беспилотников самолетного типа и лишился 10 пунктов управления БПЛА.