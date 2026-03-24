"Южная" группировка ВС России поразила 59 укрытий ВСУ за сутки

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Южная" группировка российских войск за прошедшие сутки нанесла удары по 59 блиндажам и укрытиям, в которых прятались боевики ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

Как добавил, в свою очередь, начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, расчеты ПВО и мобильные огневые группы этой группировки сбили 28 беспилотников самолетного типа, два барражирующих боеприпаса и 64 тяжелых боевых квадрокоптера.