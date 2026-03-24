Российский морпех за сутки уничтожил семь дронов ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск "Центр", с позывным "Охало" рассказал РИА Новости, что за сутки уничтожил семь беспилотников ВСУ на добропольском направлении в ДНР.

По словам стрелка отряда "Барс-22 Тигр" 55-й гвардейской дивизии, в ходе воздушного наблюдения он уничтожил украинские беспилотники различных типов.

"Мною было уничтожено шесть FPV-дронов за сутки и один разведывательный Mavic", - сообщил "Охало".

Он отметил, что поражение беспилотников требует точного расчета времени.

"Дроны находятся на большой высоте, движутся быстро, попасть по ним крайне сложно. Ты наблюдаешь и ждешь момент", - пояснил военнослужащий.

По его словам, наиболее уязвимым моментом для дрона является остановка перед выполнением задачи.