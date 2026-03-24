Российский морпех за сутки уничтожил семь дронов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.03.2026
РИА Новости, 24.03.2026
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах российской группировки войск "Центр", с позывным "Охало" рассказал РИА Новости, что за сутки уничтожил семь беспилотников ВСУ на добропольском направлении в ДНР.
По словам стрелка отряда "Барс-22 Тигр" 55-й гвардейской дивизии, в ходе воздушного наблюдения он уничтожил украинские беспилотники различных типов.
"Мною было уничтожено шесть FPV-дронов за сутки и один разведывательный Mavic", - сообщил "Охало".
Он отметил, что поражение беспилотников требует точного расчета времени.
"Дроны находятся на большой высоте, движутся быстро, попасть по ним крайне сложно. Ты наблюдаешь и ждешь момент", - пояснил военнослужащий.
По его словам, наиболее уязвимым моментом для дрона является остановка перед выполнением задачи.
"Перед сбросом боеприпаса он останавливается, и вот эти несколько секунд - шанс для поражения цели", - рассказал боец.