Морпехи уничтожили дрон ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили тяжелый беспилотник Vampire на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир роты морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Грут".

По словам военнослужащего отряда "Барс-22 Тигр" 55-й гвардейской дивизии, подразделению была поставлена задача по организации постов воздушного наблюдения, за сутки было уничтожено 10 беспилотников ВСУ

"За это время уничтожили семь дронов на оптоволокне, два дрона типа Mavic и один гексакоптер типа Vampire", - рассказал командир роты.

"Грут" подчеркнул, что дроны типа Vampire являются одной из приоритетных целей.

"Он серьезно мешает продвижению пехоты, так как способен нести значительное количество боеприпасов и сбрасывать их по позициям", - пояснил военнослужащий.