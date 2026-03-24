Морпехи уничтожили дрон ВСУ на Добропольском направлении - РИА Новости, 24.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 24.03.2026
Морпехи уничтожили дрон ВСУ на Добропольском направлении
Морпехи уничтожили дрон ВСУ на Добропольском направлении - РИА Новости, 24.03.2026
Морпехи уничтожили дрон ВСУ на Добропольском направлении
Российские морские пехотинцы уничтожили тяжелый беспилотник Vampire на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир роты морской пехоты,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T02:36:00+03:00
2026-03-24T02:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0a/2079662128_182:0:2904:1531_1920x0_80_0_0_b86cebe700c72703c604e2d9df39ea29.jpg
https://ria.ru/20260323/pogranzastava-2082400584.html
https://ria.ru/20260323/chernigov-2082338743.html
донецкая народная республика
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Морпехи уничтожили дрон ВСУ на Добропольском направлении

РИА Новости: ВС РФ уничтожили дрон Vampire ВСУ на Добропольском направлении

Российские военнослужащие. Архивное фото
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили тяжелый беспилотник Vampire на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир роты морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Грут".
По словам военнослужащего отряда "Барс-22 Тигр" 55-й гвардейской дивизии, подразделению была поставлена задача по организации постов воздушного наблюдения, за сутки было уничтожено 10 беспилотников ВСУ.
"За это время уничтожили семь дронов на оптоволокне, два дрона типа Mavic и один гексакоптер типа Vampire", - рассказал командир роты.
"Грут" подчеркнул, что дроны типа Vampire являются одной из приоритетных целей.
"Он серьезно мешает продвижению пехоты, так как способен нести значительное количество боеприпасов и сбрасывать их по позициям", - пояснил военнослужащий.
Vampire - это тяжелый ударный гексакоптер, применяемый ВСУ в качестве дрона-бомбардировщика, обладающий грузоподъёмностью в среднем до 10–15 килограммов, что позволяет нести несколько боеприпасов одновременно, дальность его применения обычно достигает 5–10 километров в зависимости от условий и типа управления, продолжительность полета составляет порядка 20–40 минут.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
