Рейтинг@Mail.ru
Женщинам рассказали, на какие вопросы не нужно отвечать на собеседовании - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/sobesedovaniya-2082523011.html
Женщинам рассказали, на какие вопросы не нужно отвечать на собеседовании
Женщинам рассказали, на какие вопросы не нужно отвечать на собеседовании - РИА Новости, 24.03.2026
Женщинам рассказали, на какие вопросы не нужно отвечать на собеседовании
При трудоустройстве женщинам не обязательно раскрывать работодателю личную информацию, например о планах на замужество или рождение детей, а в случае... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T02:22:00+03:00
2026-03-24T02:22:00+03:00
общество
россия
екатерина стенякина
госдума рф
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939051770_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_7bd5622d2ce7b17ad3976082485093bf.jpg
https://ria.ru/20260313/karera-2080387063.html
https://ria.ru/20260311/sobesedovanie-2079823512.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939051770_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_92d14569a3fb31021484cdebb7f77aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатерина стенякина, госдума рф, вциом
Общество, Россия, Екатерина Стенякина, Госдума РФ, ВЦИОМ
Женщинам рассказали, на какие вопросы не нужно отвечать на собеседовании

Стенякина: женщинам на собеседовании не нужно отвечать на вопросы о личной жизни

© iStock.com / SDI Productions
Работодатель проводит собеседование
© iStock.com / SDI Productions
Работодатель проводит собеседование. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. При трудоустройстве женщинам не обязательно раскрывать работодателю личную информацию, например о планах на замужество или рождение детей, а в случае необоснованного отказа в работе можно обратиться в суд, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Если по результатам собеседования для женщины очевидно, что в трудоустройстве ей отказали не по объективным причинам: квалификация, опыт, - можно пойти в суд. Госпошлина по обращениям о защите трудовых прав с работника не взимается. Кроме того, многим категориям граждан по трудовым спорам положена бесплатная юридическая помощь, в том числе с подготовкой документов для иска и представительством в суде. К ним, например, относятся близкие участников СВО, многодетные родители, инвалиды, малоимущие", - сказала Стенякина.
Она отметила, что Конституция РФ гарантирует мужчинам и женщинам равные права и свободы, а также равные возможности для их реализации, а Трудовой кодекс РФ запрещает дискриминацию в сфере труда по полу, возрасту, семейному положению.
Также, по словам депутата, за размещение вакансий с указанием ограничений дискриминационного характера работодатель может получить штраф за исключением случаев, когда женщинам по ТК РФ нельзя выполнять указанные работы из-за особых условий труда.
"При этом в общественном сознании до сих пор сохраняются предубеждения: определенное количество граждан продолжают считать, что мужчины якобы работают лучше, больше подходят для руководящих должностей и так далее. В опросе ВЦИОМ в 2025 году 19% опрошенных женщин заявили, что сталкивались с несправедливым отношением из-за своего пола при трудоустройстве или во время работы", - добавила Стенякина.
Она подчеркнула, что, когда женщина ищет работу, ей важно помнить, что Трудовой кодекс не обязывает ее раскрывать потенциальному работодателю информацию личного характера.
"Не нужно на собеседовании вступать в разговор на тему "собираетесь ли вы замуж", "планируете ли еще детей" и так далее. Вежливо сообщите, что считаете правильным говорить о своих профессиональных компетенциях и круге обязанностей по вакансии, а не обсуждать гипотетические изменения в вашей семейной жизни", - посоветовала парламентарий.
ОбществоРоссияЕкатерина СтенякинаГосдума РФВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала