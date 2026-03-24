Женщинам рассказали, на какие вопросы не нужно отвечать на собеседовании

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. При трудоустройстве женщинам не обязательно раскрывать работодателю личную информацию, например о планах на замужество или рождение детей, а в случае необоснованного отказа в работе можно обратиться в суд, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Если по результатам собеседования для женщины очевидно, что в трудоустройстве ей отказали не по объективным причинам: квалификация, опыт, - можно пойти в суд. Госпошлина по обращениям о защите трудовых прав с работника не взимается. Кроме того, многим категориям граждан по трудовым спорам положена бесплатная юридическая помощь, в том числе с подготовкой документов для иска и представительством в суде. К ним, например, относятся близкие участников СВО, многодетные родители, инвалиды, малоимущие", - сказала Стенякина

Она отметила, что Конституция РФ гарантирует мужчинам и женщинам равные права и свободы, а также равные возможности для их реализации, а Трудовой кодекс РФ запрещает дискриминацию в сфере труда по полу, возрасту, семейному положению.

Также, по словам депутата, за размещение вакансий с указанием ограничений дискриминационного характера работодатель может получить штраф за исключением случаев, когда женщинам по ТК РФ нельзя выполнять указанные работы из-за особых условий труда.

"При этом в общественном сознании до сих пор сохраняются предубеждения: определенное количество граждан продолжают считать, что мужчины якобы работают лучше, больше подходят для руководящих должностей и так далее. В опросе ВЦИОМ в 2025 году 19% опрошенных женщин заявили, что сталкивались с несправедливым отношением из-за своего пола при трудоустройстве или во время работы", - добавила Стенякина.

Она подчеркнула, что, когда женщина ищет работу, ей важно помнить, что Трудовой кодекс не обязывает ее раскрывать потенциальному работодателю информацию личного характера.