Президент ФРГ назвал нападение на Иран нарушением международного права

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал нарушением международного права нападение США и Израиля на Иран.
"Наша внешняя политика не становится более убедительной от того, что мы не называем нарушение международного права нарушением международного права. С этим нам придется иметь дело и в войне с Ираном. Потому что, на мой взгляд, эта война противоречит международному праву", - заявил президент в своей речи по случаю 75-летия восстановления министерства иностранных дел в Берлине. Трансляция велась в YouTube-канале МИД ФРГ.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии не могут дать однозначную оценку конфликту на Ближнем Востоке и видят "дилемму" с точки зрения международного права. В свою очередь, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что нападение США и Израиля на Иран стало отступлением от норм международного права, однако считает такие действия оправданными.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.