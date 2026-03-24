Шри-Ланка поблагодарила Иран за предложение о поставках нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев - РИА Новости. Шри-Ланка благодарна Ирану за предложение о поставках нефти, но не имеет своих танкеров, чтобы им воспользоваться, заявил официальный представитель ланкийского кабинета министров Налинда Джаятисса.
"Что касается поставок нефти из Ирана, то в настоящее время воспользоваться этой возможностью могут лишь страны, владеющие собственными танкерами. Это преимущество, которого у нас нет. Мы признательны за сделанное заявление, однако мы уже разместили несколько заказов на бункерное топливо и легкий мазут", - сказал он на брифинге.
Джаятисса отметил, что, согласно условиям проведенных тендеров, Шри-Ланка ожидает поступление нескольких партий топлива в апреле.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
