Шри-Ланка поблагодарила Иран за предложение о поставках нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев - РИА Новости. Шри-Ланка благодарна Ирану за предложение о поставках нефти, но не имеет своих танкеров, чтобы им воспользоваться, заявил официальный представитель ланкийского кабинета министров Налинда Джаятисса.