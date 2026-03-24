Шри-Ланка начала переговоры с Россией о поставках топлива - РИА Новости, 24.03.2026
15:20 24.03.2026 (обновлено: 15:48 24.03.2026)
Шри-Ланка начала переговоры с Россией о поставках топлива
Шри-Ланка, Россия, США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
© REUTERS / NurPhoto/Thilina KaluthotageНефтяной танкер в Коломбо, Шри-Ланка
Нефтяной танкер в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар – РИА Новости. Шри-Ланка начала переговоры с Россией на правительственном уровне с целью обеспечения поставок топлива, сообщил официальный представитель кабинета министров Налинда Джаятисса.
"Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России, однако сейчас мы предпринимаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений", - сказал он на брифинге.
Джаятисса отметил, что в ближайшее время запланирован визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку
"Это предоставит возможность для дальнейшего продвижения этих переговоров", - добавил он.
Ранее Минэнерго РФ сообщило, что замминистра энергетики России Роман Маршавин и посол Шри-Ланки в России Шобини Гунасекера обсудили вопросы сотрудничества по линии ТЭК и наметили ряд встреч в рамках планирующегося визита с представителями профильных ведомств Шри-Ланки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
