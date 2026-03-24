Шмыгаль обсудил с Райтом ситуацию в украинской энергосистеме

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ходе визита в США обсудил с американским министром энергетики ситуацию в украинской энергосистеме, увеличение добычи газа и нефти на Украине с привлечением компаний из Штатов.
"Начали визит в Соединенные Штаты со встречи с министром энергетики США Крисом Райтом. Обсудили ситуацию в украинской энергосистеме … и приоритеты восстановления. В частности, говорили о возможности привлечения кредитной помощи 1,4 миллиарда долларов от (американской корпорации по финансированию международного развития – ред.) DFC для обновления энергетического оборудования, в частности для газодобычи", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Сообщил министру Райту о переговорах с компаниями США по альтернативным источникам поставки дизеля. Рассчитываем на поддержку в этом вопросе со стороны администрации. Поблагодарил США за системную поддержку Украины. Партнеры уже направили 35,5 миллиона евро в фонд поддержки энергетики Украины", - добавил Шмыгаль.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.