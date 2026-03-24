21:44 24.03.2026
Смагин назвал главного фаворита шахматного турнира претендентов
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана является основным фаворитом турнира претендентов на мировую корону, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Соревнование с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира пройдет на Кипре в период с 29 марта по 15 апреля. В турнире выступят Накамура (стартовый рейтинг – 2810 единиц), Каруана (2795), Вэй И (Китай, 2754), Аниш Гири (Нидерланды, 2753), Жавохир Синдаров (Узбекистан, 2745), Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2741), Маттиас Блюбаум (Германия, 2698) и Андрей Есипенко (Россия, 2698). Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
«
"Конечно, главным фаворитом все считают Каруану. Аргументирую это тем, что для него это, возможно, последний чемпионский цикл, и он должен победить. Но когда очень много говорят, что спортсмен должен обязательно выиграть, то часто ничего не получается. Некоторые полагают, что скрытый фаворит Накамура, но про него мне трудно что-то сказать, потому что он почти целый год не играл в классические шахматы. По потенциалу, может быть, да, но по его практическим результатам говорить пока не о чем", - сказал Смагин.
"Многие считают, что может выстрелить Прагнанандха, но я не очень-то в это верю. Его игра в последнее время на меня не произвела особого впечатления. Понятно, что Гири обладает огромным опытом участия в турнирах претендентов, и если он поймает ветер, то может далеко пройти. Не удивлюсь, если он выиграет турнир. Это будет не самой громкой, но все же сенсацией. А главный фаворит, конечно, Каруана", - добавил гроссмейстер.
