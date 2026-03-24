https://ria.ru/20260324/shakhmaty-2082723035.html
Смагин назвал главного фаворита шахматного турнира претендентов
Смагин назвал главного фаворита шахматного турнира претендентов - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Смагин назвал главного фаворита шахматного турнира претендентов
Американский гроссмейстер Фабиано Каруана является основным фаворитом турнира претендентов на мировую корону, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России
2026-03-24T21:44:00+03:00
2026-03-24T21:44:00+03:00
2026-03-24T21:44:00+03:00
спорт
шахматы
кипр
китай
нидерланды
сергей смагин
вэй и
андрей есипенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111823/10/1118231094_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_04cfe58f0b55a12c73fabb83c9ce7ebf.jpg
кипр
китай
нидерланды
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111823/10/1118231094_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7e2505f71d12974e40605f453b50eb7c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шахматы, кипр, китай, нидерланды, сергей смагин, вэй и, андрей есипенко, федерация шахмат россии (фшр), фабиано каруана, аниш гири
Спорт, Шахматы, Кипр, Китай, Нидерланды, Сергей Смагин, Вэй И, Андрей Есипенко, Федерация шахмат России (ФШР), Фабиано Каруана, Аниш Гири
Смагин назвал главного фаворита шахматного турнира претендентов
Смагин назвал Каруану главным фаворитом турнира претендентов на мировую корону
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана является основным фаворитом турнира претендентов на мировую корону, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Соревнование с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира пройдет на Кипре
в период с 29 марта по 15 апреля. В турнире выступят Накамура (стартовый рейтинг – 2810 единиц), Каруана
(2795), Вэй И
(Китай
, 2754), Аниш Гири
(Нидерланды
, 2753), Жавохир Синдаров (Узбекистан
, 2745), Рамешбабу Прагнанандха (Индия
, 2741), Маттиас Блюбаум (Германия
, 2698) и Андрей Есипенко
(Россия
, 2698). Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу
.
«
"Конечно, главным фаворитом все считают Каруану. Аргументирую это тем, что для него это, возможно, последний чемпионский цикл, и он должен победить. Но когда очень много говорят, что спортсмен должен обязательно выиграть, то часто ничего не получается. Некоторые полагают, что скрытый фаворит Накамура, но про него мне трудно что-то сказать, потому что он почти целый год не играл в классические шахматы. По потенциалу, может быть, да, но по его практическим результатам говорить пока не о чем", - сказал Смагин
.
"Многие считают, что может выстрелить Прагнанандха, но я не очень-то в это верю. Его игра в последнее время на меня не произвела особого впечатления. Понятно, что Гири обладает огромным опытом участия в турнирах претендентов, и если он поймает ветер, то может далеко пройти. Не удивлюсь, если он выиграет турнир. Это будет не самой громкой, но все же сенсацией. А главный фаворит, конечно, Каруана", - добавил гроссмейстер.