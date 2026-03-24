Смагин не считает Есипенко фаворитом турнира претендентов

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Россиянин Андрей Есипенко не относится к числу фаворитов в турнире претендентов на мировую корону, но при определенных обстоятельствах у него появятся шансы на итоговый успех, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

"Понятно, что по объективным причинам Андрей Есипенко не является фаворитом турнира претендентов. Но я хочу сказать, что при определенных обстоятельствах у него могут появиться шансы на первое место. Особенно если фавориты будут следить только друг за другом и где-то ему удастся кого-то зацепить и победить. Для него очень важно не провалиться в первой половине турнира. Остаться, к примеру, на рубеже 50 процентов, и только тогда могут появиться реальные шансы на конечный успех", - сказал Смагин

"Андрею есть кого обыгрывать, и ему важно не проиграть тем шахматистам, которые изначально котируются выше него. Это Накамура, Каруана, Прагнанандха и Гири. А если при каких-то обстоятельствах они будут рисковать, потому что считают Есипенко одним из тех соперников, которых им надо обыгрывать, то у него появятся неплохие шансы. Но это первый для него турнир претендентов, и Андрею будет трудно, особенно на старте", - добавил вице-президент ФШР.

Собеседник агентства выделил основные сильные качества россиянина.