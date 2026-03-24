21:13 24.03.2026
Смагин не считает Есипенко фаворитом турнира претендентов
Спорт, Шахматы, Кипр, США, Нидерланды, Андрей Есипенко, Сергей Смагин, Вэй И, Федерация шахмат России (ФШР), Хикару Накамура, Аниш Гири, Фабиано Каруана
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Россиянин Андрей Есипенко не относится к числу фаворитов в турнире претендентов на мировую корону, но при определенных обстоятельствах у него появятся шансы на итоговый успех, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
Соревнование с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира пройдет на Кипре в период с 29 марта по 15 апреля. В турнире выступят Есипенко, Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба - США), Аниш Гири (Нидерланды), Маттиас Блюбаум (Германия), Вэй И (Китай), Жавохир Синдаров (Узбекистан) и Рамешбабу Прагнанандха (Индия). Действующим чемпионом мира является индиец Гукеш Доммараджу.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
FIDE опубликовала список претендентов на шахматную корону
5 января, 15:50
"Понятно, что по объективным причинам Андрей Есипенко не является фаворитом турнира претендентов. Но я хочу сказать, что при определенных обстоятельствах у него могут появиться шансы на первое место. Особенно если фавориты будут следить только друг за другом и где-то ему удастся кого-то зацепить и победить. Для него очень важно не провалиться в первой половине турнира. Остаться, к примеру, на рубеже 50 процентов, и только тогда могут появиться реальные шансы на конечный успех", - сказал Смагин.
"Андрею есть кого обыгрывать, и ему важно не проиграть тем шахматистам, которые изначально котируются выше него. Это Накамура, Каруана, Прагнанандха и Гири. А если при каких-то обстоятельствах они будут рисковать, потому что считают Есипенко одним из тех соперников, которых им надо обыгрывать, то у него появятся неплохие шансы. Но это первый для него турнир претендентов, и Андрею будет трудно, особенно на старте", - добавил вице-президент ФШР.
Собеседник агентства выделил основные сильные качества россиянина.
"У меня есть определенный оптимизм в отношении того, что Андрей сыграет хорошо. И это необязательно первое место. А если он победит, то это будет огромная сенсация и большая удача для нас. У него хорошая, как мы говорим, шахматная кладка. Он хладнокровен, умеет стоять на месте, обладает достаточно высоким тактическим мастерством и хорошо разыгрывает эндшпили. Это его сильные стороны. Менее уверенно, как мне кажется, он чувствует себя в запутанных комбинационных продолжениях, где счетная игра не очень помогает, а надо действовать на интуиции", - продолжил Смагин.
Российский шахматист Андрей Есипенко - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Огромное достижение": Смагин об игре Есипенко на Кубке мира по шахматам
19 ноября 2025, 17:19
 
