В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
20:59 24.03.2026 (обновлено: 21:18 24.03.2026)
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Севастополе из-за взрыва в жилом доме, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T20:59:00+03:00
2026-03-24T21:18:00+03:00
севастополь
происшествия
михаил развожаев
взрыв и обрушение дома в севастополе
Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, Взрыв и обрушение дома в Севастополе
В Севастополе после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС регионального характера

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе - РИА Новости, 24.03.2026
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Севастополе из-за взрыва в жилом доме, соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев.
«
"Признать обстановку, сложившуюся по адресам: город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 14, город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 16, город Севастополь, Гагаринский муниципальный округ, улица П. Корчагина, дом 20, чрезвычайной ситуацией регионального характера", - говорится в указе.
В дело о взрыве в Севастополе добавили статью о хранении взрывчатки
В частности, своим указом губернатор вел с 24 марта и до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации, зоной чрезвычайной ситуации определены три пострадавших жилых дома.
Кроме того, губернатор поручил обеспечить оперативное финансирование мероприятий по ликвидации последствий взрыва в жилом доме.
"Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации оставляю за собой", - говорится в указе губернатора.
В доме номер 14 по улице Павла Корчагина в Севастополе на первом этаже произошёл взрыв, повреждёнными и разрушенными оказались квартиры всего первого подъезда. Взрывной волной также были повреждены квартиры стоящего рядом дома номер 20, как минимум в 20 из них произошёл пожар. По последним данным губернатора города, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.
В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

1 из 8
По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

2 из 8
Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

3 из 8
Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

4 из 8
На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

5 из 8
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Взрыв в жилом доме в Севастополе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

6 из 8
Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

7 из 8
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

