Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

В дело о взрыве в Севастополе добавили статью о хранении взрывчатки

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следственный комитет дополнил дело о взрыве дома в Севастополе еще одной статьей, сообщили РИА Новости в ведомстве.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома в городе Севастополе по признакам преступления, предусмотренного <...> статьей 222.1 Уголовного кодекса России ("Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства")", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, взрыв прогремел накануне вечером на балконе одной из квартир на первом этаже. Владелица жилплощади погибла, а ее сын 2006 года рождения числится пропавшим без вести.

В больницы доставили 12 человек, в том числе троих детей. Один ребенок получил серьезные травмы, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев , повреждения получили два дома. В одном из них частично обрушились внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этаж. Всего после взрыва загорелись десять квартир. Общая площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Всех жильцов эвакуировали, разместив в школе неподалеку.