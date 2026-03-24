Рейтинг@Mail.ru
В дело о взрыве в Севастополе добавили статью о хранении взрывчатки - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 24.03.2026 (обновлено: 20:06 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082702636.html
В дело о взрыве в Севастополе добавили статью о хранении взрывчатки
В дело о взрыве в Севастополе добавили статью о хранении взрывчатки - РИА Новости, 24.03.2026
В дело о взрыве в Севастополе добавили статью о хранении взрывчатки
Следственный комитет дополнил дело о взрыве дома в Севастополе еще одной статьей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
2026-03-24T19:08:00+03:00
2026-03-24T20:06:00+03:00
происшествия
севастополь
россия
взрыв и обрушение дома в севастополе
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082596183_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_ae1dd8d6a132e72684fb65691bccfa93.jpg
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082655129.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082596183_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_eb3030dc022f932fbffb70c0f4e1abbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, россия, взрыв и обрушение дома в севастополе, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Севастополь, Россия, Взрыв и обрушение дома в Севастополе, Следственный комитет России (СК РФ)
В дело о взрыве в Севастополе добавили статью о хранении взрывчатки

В дело о взрыве в Севастополе добавили статью о незаконном хранении взрывчатки

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следственный комитет дополнил дело о взрыве дома в Севастополе еще одной статьей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома в городе Севастополе по признакам преступления, предусмотренного <...> статьей 222.1 Уголовного кодекса России ("Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства")", — говорится в сообщении.
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Взрыв в жилом доме в Севастополе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
Ранее во вторник дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, взрыв прогремел накануне вечером на балконе одной из квартир на первом этаже. Владелица жилплощади погибла, а ее сын 2006 года рождения числится пропавшим без вести.
В больницы доставили 12 человек, в том числе троих детей. Один ребенок получил серьезные травмы, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, повреждения получили два дома. В одном из них частично обрушились внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этаж. Всего после взрыва загорелись десять квартир. Общая площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Всех жильцов эвакуировали, разместив в школе неподалеку.
Более 20 человек допросили как свидетелей. Проходят обыски, жителей разрушенных квартир признают потерпевшими. Следствие назначило 15 экспертиз, результаты обследований будут готовы в среду. Сотрудники правоохранительных органов также осматривают на предмет возможных улик соседние строения.
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. 24 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Вчера, 15:46
 
ПроисшествияСевастопольРоссияВзрыв и обрушение дома в СевастополеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала