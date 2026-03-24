Жительница Севастополя рассказала, как ее мать спаслась во время взрыва

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Жительница Севастополя рассказала журналистам, что ее мать спаслась во время взрыва в соседнем доме, так как находилась в дальней комнате.

По словам женщины, она живет в доме, который расположен рядом с многоэтажкой, где произошел взрыв. На ее пятиэтажку пришелся основной удар от взрывной волны.

"Ночью была только мама. Благодаря тому, что она находилась в дальней комнате, она не пострадала. Больше никого не было. На третьем этаже – вот сгорело всё", - сообщила Анастасия.