Спасатель вытащил кота из дома, поврежденного от взрыва в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Спасатель вытащил кота из пострадавшей квартиры в доме в Севастополе, который находится рядом с многоэтажкой, где произошел взрыв, рассказала журналистам местная жительница по имени Анастасия.

По словам женщины, она живёт в пятиэтажке, которая находится рядом с домом, где произошёл взрыв, на неё пришлась основная ударная волна. В момент ЧП ее дома не было, а кота долго не могла найти. Помогли спасатели.