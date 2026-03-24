В Севастополе после взрыва в жилом доме получили повреждения все квартиры

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Все квартиры повреждены в подъезде многоквартирного дома в Севастополе, где на первом этаже произошел взрыв, передает корреспондент РИА Новости.

Как передает корреспондент РИА новости, в доме сильно поврежден подъезд, где произошел взрыв, туда никого не пускают, до сих пор ведется разбор завалов. В квартирах в этом подъезде выбиты все стекла. Также стекла выбиты в доме напротив, повреждены балконы.