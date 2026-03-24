Жительница Севастополя ждет, когда можно будет вернуться домой после взрыва

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Жительница Севастополя рассказала РИА Новости, что в ее квартире сгорел балкон и разбиты окна и мебель после взрыва в многоэтажке напротив, власти уже зафиксировали повреждения, сейчас она ждет возможности вернуться домой.

"Окна как раз сюда выходят, все окна вылетели. Балкон сгорел... Приходили уже, все повреждения посмотрели, описали. Власти были. Жду, когда можно будет войти обратно. Взрыв был очень сильный, страшно", - рассказала пенсионерка.

Когда начался пожар, она успела взять с собой документы и с тех пор находится во дворе. Медики оказали первую медицинскую помощь, ноги и руки ее были посечены осколками стекла. "Сейчас жду, когда можно будет войти назад. Пока не пускают", - добавила Валентина.