Рейтинг@Mail.ru
Жительница Севастополя ждет, когда можно будет вернуться домой после взрыва - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082656351.html
Жительница Севастополя ждет, когда можно будет вернуться домой после взрыва
происшествия
севастополь
михаил развожаев
взрыв и обрушение дома в севастополе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082554573_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_da10cb41d9185150b24c15379a24c19c.jpg
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082655129.html
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082654767.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082554573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_93a7439834bccbc7d6ebe3ed1be84e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Севастополе
Взрыв в жилом доме в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Взрыв в жилом доме в Севастополе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Жительница Севастополя рассказала РИА Новости, что в ее квартире сгорел балкон и разбиты окна и мебель после взрыва в многоэтажке напротив, власти уже зафиксировали повреждения, сейчас она ждет возможности вернуться домой.
Валентина живет на четвертом этаже напротив дома по улице Павла Корчагина, в квартире на первом этаже которого произошел взрыв.
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. 24 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Жительница Севастополя рассказала, как от взрыва вылетела входная дверь
Вчера, 15:46
«
"Окна как раз сюда выходят, все окна вылетели. Балкон сгорел... Приходили уже, все повреждения посмотрели, описали. Власти были. Жду, когда можно будет войти обратно. Взрыв был очень сильный, страшно", - рассказала пенсионерка.
Когда начался пожар, она успела взять с собой документы и с тех пор находится во дворе. Медики оказали первую медицинскую помощь, ноги и руки ее были посечены осколками стекла. "Сейчас жду, когда можно будет войти назад. Пока не пускают", - добавила Валентина.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о взрыве, причиной которого стал не бытовой газ, в многоэтажке, также поврежден соседний дом. В школе рядом развернут пункт временного размещения. По последним данным главы Севастополя, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.
Сотрудники скорой помощи на месте взрыва в жилом доме в Севастополе. 24 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей при взрыве в Севастополе
Вчера, 15:44
 
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВзрыв и обрушение дома в Севастополе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала