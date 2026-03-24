Жительница Севастополя ждет, когда можно будет вернуться домой после взрыва
Жительница Севастополя рассказала РИА Новости, что в ее квартире сгорел балкон и разбиты окна и мебель после взрыва в многоэтажке напротив, власти уже... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T15:51:00+03:00
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082655129.html
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082654767.html
Пенсионерка из Севастополя ждет, когда можно будет вернуться домой после взрыва
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Жительница Севастополя рассказала РИА Новости, что в ее квартире сгорел балкон и разбиты окна и мебель после взрыва в многоэтажке напротив, власти уже зафиксировали повреждения, сейчас она ждет возможности вернуться домой.
Валентина живет на четвертом этаже напротив дома по улице Павла Корчагина, в квартире на первом этаже которого произошел взрыв.
"Окна как раз сюда выходят, все окна вылетели. Балкон сгорел... Приходили уже, все повреждения посмотрели, описали. Власти были. Жду, когда можно будет войти обратно. Взрыв был очень сильный, страшно", - рассказала пенсионерка.
Когда начался пожар, она успела взять с собой документы и с тех пор находится во дворе. Медики оказали первую медицинскую помощь, ноги и руки ее были посечены осколками стекла. "Сейчас жду, когда можно будет войти назад. Пока не пускают", - добавила Валентина.
Ранее губернатор Михаил Развожаев
сообщил о взрыве, причиной которого стал не бытовой газ, в многоэтажке, также поврежден соседний дом. В школе рядом развернут пункт временного размещения. По последним данным главы Севастополя
, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.