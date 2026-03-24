Жительница Севастополя рассказала, как от взрыва вылетела входная дверь
Жительница пострадавшего от взрыва дома в Севастополе Светлана Куликова рассказала РИА Новости, что жильцам пришлось пережить ужасную и страшную ночь, лично у... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T15:46:00+03:00
происшествия
севастополь
михаил развожаев
взрыв и обрушение дома в севастополе
https://ria.ru/20260324/sevastopol-2082654767.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Жительница пострадавшего от взрыва дома в Севастополе Светлана Куликова рассказала РИА Новости, что жильцам пришлось пережить ужасную и страшную ночь, лично у нее взрывной волной вылетели окна и входная дверь, у других соседей даже снесло балконы.
"Это была ужасная и страшная ночь, когда в один миг может оборваться не только твоя жизнь, но и соседей. Когда произошел хлопок у меня в квартире вылетели окна и входная дверь, у других даже снесло балконы. Я сказала себе: "без паники". С нижних этажей начался пожар, стал подниматься удушающий газ. Спасло меня то, что в ванной было полотенце, которое я намочила и стала через него дышать. Это помогло мне не потерять сознание и выйти из дома", - сказала Куликова, которая проживает в соседнем от эпицентра взрыва доме по улице Павла Корчагина 20.
По ее словам, помочь ей покинуть подъезда помог незнакомец, который посоветовал скрестить руки над головой и выходить на улицу в полусогнутом состоянии.
"Сегодня мне позволили зайти в квартиру и забрать нужные вещи. Но я взяла только документы, потому что остальное сильно пропитано гарью, но главное, что я осталась жива, а с имуществом я надеюсь нам помогут власти города", - сказал Куликова.
Ранее губернатор Михаил Развожаев
сообщил о взрыве, причиной которого стал не бытовой газ, в многоэтажке, также поврежден соседний дом. В школе рядом развернут пункт временного размещения. По последним данным главы Севастополя
, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе
В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.
1 из 8
По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.
2 из 8
Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.
3 из 8
Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.
4 из 8
На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.
5 из 8
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
6 из 8
Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.
7 из 8
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.
8 из 8
