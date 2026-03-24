Жительница Севастополя рассказала, как от взрыва вылетела входная дверь

"Это была ужасная и страшная ночь, когда в один миг может оборваться не только твоя жизнь, но и соседей. Когда произошел хлопок у меня в квартире вылетели окна и входная дверь, у других даже снесло балконы. Я сказала себе: "без паники". С нижних этажей начался пожар, стал подниматься удушающий газ. Спасло меня то, что в ванной было полотенце, которое я намочила и стала через него дышать. Это помогло мне не потерять сознание и выйти из дома", - сказала Куликова, которая проживает в соседнем от эпицентра взрыва доме по улице Павла Корчагина 20.