Врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей при взрыве в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Состояние пострадавшей 14-летней девочки при взрыве в доме в Севастополе тяжелое, за её жизнь борются медики, сообщил РИА новости глава комитета по здравоохранению в социальной политике и поддержки семьи Александр Кулагин.