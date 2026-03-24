Для пострадавших от взрыва в Севастополе открыли горячие линии - РИА Новости, 24.03.2026
14:04 24.03.2026 (обновлено: 16:15 24.03.2026)
Для пострадавших от взрыва в Севастополе открыли горячие линии
происшествия
севастополь
гагаринский район
михаил развожаев
единая россия
взрыв и обрушение дома в севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. 24 марта 2026
Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе. 24 марта 2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. В Севастополе для жителей пострадавших от взрыва домов открыли горячие линии, сообщила пресс-служба правительства города.
"Информация для жителей домов по улице Корчагина, имущество которых пострадало в результате ночного взрыва. Звоните по многоканальному номеру телефона штаба общественной поддержки "Единой России": +7 (8692) 41-70-51", - говорится в сообщении.
В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

В Севастополе накануне вечером прогремел взрыв в жилом доме.

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

По последним данным, погибли два человека, десятерых госпитализировали.

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Два дома получили повреждения: в одном частично обрушились перекрытия и конструкции с первого по третий этаж, в другом в двух подъездах загорелись квартиры.

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

Жильцов домов эвакуировали, в соседней школе развернули пункт временного размещения.

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Причины ЧП выясняются.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Дом, где произошел инцидент, не был аварийным, его построили в 1973 году.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.

Опубликованы также телефоны муниципальной комиссии Гагаринского района, которая занимается фиксацией повреждений и ущерба: +7 (978) 300-09-42, +7 (978) 300-09-41.
Кроме того, для оперативного реагирования на обращения граждан и оказания правовой помощи горячая линия открыта прокуратурой города: +7 (978) 000-10-48.
В ночь на вторник губернатор Михаил Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов города, также поврежден соседний дом, причины произошедшего выясняются. В школе рядом развернут пункт временного размещения. По последним данным главы региона, одна женщина погибла, госпитализированы 12 человек, включая троих детей.
