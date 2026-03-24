Очевидцы рассказали о первых минутах после взрыва в жилом доме Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Взрыв в жилом доме Севастополя был настолько сильным, что оконные стекла моментально вылетели в соседних домах, а в небо поднялся столб черного дыма, рассказала РИА Новости Екатерина, живущая поблизости от места происшествия.

В ночь на вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о взрыве в одном из жилых домов города, также поврежден соседний дом, причины произошедшего выясняются. В школе рядом развернут пункт временного размещения.

"Взрыв был очень сильный. В окне заметила сразу столб черного дыма в доме напротив. В соседних домах от взрыва моментально повылетали стекла. Особенно у тех у кого деревянные рамы. Люди начали выходить из домов. Скорая приехала достаточно быстро. Я спустя 20 минут после взрыва уехала с ребенком", - сказала Екатерина.

По ее словам, севастопольцы очень сплотились и помогали друг другу при эвакуации из пострадавших домов.

"Люди выходили на улицу и шли на место (происшествия - ред.), чтобы помочь", - вспоминает Екатерина.

Жительница поврежденного при взрыве дома Ирина рассказала, что в их квартире полностью вынесло стекла.