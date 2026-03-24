Беглов: Петербург за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге за год ликвидировано 246 несанкционированных свалок, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в пленарном заседании форума "Экология большого города". Его темой стала "Стратегия опережения: в поиске драйверов ускоренного экологического развития". В дискуссии также участвовали первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Президент России определил экологическое благополучие как одну из национальных целей развития. Для Петербурга с нашей уникальной экосистемой – это долг перед будущими поколениями. Мы впервые сформировали зеленый бюджет Петербурга. Предусмотрели на решение экологических задач более 370 миллиардов рублей. Сейчас можем говорить о первых результатах", – сказал Беглов.

Он напомнил, что в рамках программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" увеличено число особо охраняемых территорий: создана 18-я – заказник "Тарховский" на 190 гектар. Разработан и выполняется комплексный план оздоровления Суздальских озер, готовятся такие же решения по Сестрорецкому разливу и Дудергофским озерам. Расчищаются русла городских рек и водостоков.

"Как отметил Александр Беглов, Петербург сохраняет лидерство в стране по сбору опасных отходов. В 2025 году собрано 1332 тонны – вдвое больше, чем годом ранее. За год ликвидировано 246 несанкционированных свалок, их количество в городе сокращено почти в три раза", - говорится в сообщении.

Во вторник во исполнение поручения президента России был открыт комплекс по переработке твердых коммунальных отходов "Островский" — второй для города после выведенного на полную мощность в 2024 году комплекса по переработке отходов "Волхонка".

Губернатор назвал выбросы в атмосферу от транспорта одним из ключевых вопросов для Петербурга. Город сегодня расширяет использование электрического и газомоторного транспорта, готовит ряд мер по стимулированию перехода на электротранспорт и активно развивает необходимую инфраструктуру.