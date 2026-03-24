16:07 24.03.2026 (обновлено: 16:27 24.03.2026)
Беглов: Петербург за год ликвидировал 246 несанкционированных свалок
Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. В Санкт-Петербурге за год ликвидировано 246 несанкционированных свалок, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов принял участие в пленарном заседании форума "Экология большого города". Его темой стала "Стратегия опережения: в поиске драйверов ускоренного экологического развития". В дискуссии также участвовали первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Беглов: Петербург высокими темпами строит транспортный каркас города
"Президент России определил экологическое благополучие как одну из национальных целей развития. Для Петербурга с нашей уникальной экосистемой – это долг перед будущими поколениями. Мы впервые сформировали зеленый бюджет Петербурга. Предусмотрели на решение экологических задач более 370 миллиардов рублей. Сейчас можем говорить о первых результатах", – сказал Беглов.
Он напомнил, что в рамках программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" увеличено число особо охраняемых территорий: создана 18-я – заказник "Тарховский" на 190 гектар. Разработан и выполняется комплексный план оздоровления Суздальских озер, готовятся такие же решения по Сестрорецкому разливу и Дудергофским озерам. Расчищаются русла городских рек и водостоков.
"Как отметил Александр Беглов, Петербург сохраняет лидерство в стране по сбору опасных отходов. В 2025 году собрано 1332 тонны – вдвое больше, чем годом ранее. За год ликвидировано 246 несанкционированных свалок, их количество в городе сокращено почти в три раза", - говорится в сообщении.
Во вторник во исполнение поручения президента России был открыт комплекс по переработке твердых коммунальных отходов "Островский" — второй для города после выведенного на полную мощность в 2024 году комплекса по переработке отходов "Волхонка".
Губернатор назвал выбросы в атмосферу от транспорта одним из ключевых вопросов для Петербурга. Город сегодня расширяет использование электрического и газомоторного транспорта, готовит ряд мер по стимулированию перехода на электротранспорт и активно развивает необходимую инфраструктуру.
Международный форум "Экология большого города" – крупнейшее на Северо-Западе России конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности. Проходит ежегодно в Санкт-Петербурге в предпоследнюю неделю марта. В этом году форум собрал более 3000 человек из 65 регионов России и семи зарубежных стран: Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Китая и Таджикистана. Среди участников – представители природоохранных органов власти субъектов и крупных городов России, а также эксперты, представители бизнеса, науки и общественности.
Беглов: Петербург реализует программу "10 приоритетов развития"
