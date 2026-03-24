Сальдо опроверг вбросы об эвакуации в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подделкой и ложью украинской пропаганды якобы подписанный им указ об эвакуации жителей из-за угрозы подтопления и холеры.

"Очередная ложь украинской пропаганды. Никаких указов об обязательной эвакуации в Херсонской области не издавалось. Гидрологическая и эпидемиологическая обстановка стабильная — угроз подтопления и холеры нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале

По словам губернатора, в сети распространяют якобы подписанный им указ об обязательной эвакуации жителей ряда населённых пунктов из-за угрозы подтопления и холеры.