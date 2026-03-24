Сальдо опроверг вбросы об эвакуации в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подделкой и ложью украинской пропаганды якобы подписанный им указ об эвакуации жителей из-за угрозы... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T13:04:00+03:00
Сальдо назвал указ об эвакуации жителей Херсонской области подделкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал подделкой и ложью украинской пропаганды якобы подписанный им указ об эвакуации жителей из-за угрозы подтопления и холеры.
"Очередная ложь украинской пропаганды. Никаких указов об обязательной эвакуации в Херсонской области
не издавалось. Гидрологическая и эпидемиологическая обстановка стабильная — угроз подтопления и холеры нет", - написал Сальдо
в своем Telegram-канале
.
По словам губернатора, в сети распространяют якобы подписанный им указ об обязательной эвакуации жителей ряда населённых пунктов из-за угрозы подтопления и холеры.
"Официально заявляю: это грубо сделанная подделка. Несоответствие формулировок, стилистики официальных документов и порядка принятия решений. Цель подобных вбросов — посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - добавил Сальдо.