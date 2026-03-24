В России разработали антенну для обеспечения самолетов интернетом

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московский НИИ радиосвязи разработал и провел испытания антенны "Эфир-600", которая может обеспечить пассажирские самолеты спутниковой связью и доступом в интернет, рассказали РИА Новости в институте.

"Московский НИИ радиосвязи (МНИИРС) разработал и провел испытания антенны "Эфир-600", которая может обеспечить российские авиакомпании широкополосной спутниковой связью и доступом в интернет в полете, и позволит заместить зарубежные аналоги... Система может устанавливаться на магистральные пассажирские самолеты российского и иностранного производства", - рассказали в МНИИРС.

Институт завершил ключевой этап испытаний, в рамках которого антенна подключилась ко спутнику в режиме реального времени. Она работает с геостационарными спутниками в Ku-диапазоне частот. Систему можно использовать не только в авиации, но и в судоходстве и железнодорожном транспорте, отметили в организации.