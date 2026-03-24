https://ria.ru/20260324/rossija-2082648364.html
В России разработали антенну для обеспечения самолетов интернетом
В России разработали антенну для обеспечения самолетов интернетом - РИА Новости, 24.03.2026
В России разработали антенну для обеспечения самолетов интернетом
Московский НИИ радиосвязи разработал и провел испытания антенны "Эфир-600", которая может обеспечить пассажирские самолеты спутниковой связью и доступом в... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T15:04:00+03:00
2026-03-24T15:04:00+03:00
2026-03-24T15:04:00+03:00
В России разработали антенну для обеспечения самолетов интернетом
РИА Новости: в РФ разработана антенна для обеспечения самолетов интернетом
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Московский НИИ радиосвязи разработал и провел испытания антенны "Эфир-600", которая может обеспечить пассажирские самолеты спутниковой связью и доступом в интернет, рассказали РИА Новости в институте.
"Московский НИИ радиосвязи (МНИИРС) разработал и провел испытания антенны "Эфир-600", которая может обеспечить российские авиакомпании широкополосной спутниковой связью и доступом в интернет в полете, и позволит заместить зарубежные аналоги... Система может устанавливаться на магистральные пассажирские самолеты российского и иностранного производства", - рассказали в МНИИРС.
Институт завершил ключевой этап испытаний, в рамках которого антенна подключилась ко спутнику в режиме реального времени. Она работает с геостационарными спутниками в Ku-диапазоне частот. Систему можно использовать не только в авиации, но и в судоходстве и железнодорожном транспорте, отметили в организации.
"Антенная система "Эфир-600", её механические и радиоэлектронные компоненты, созданы и производятся в России
, а сама антенна работает на отечественном программном обеспечении... Теперь российские авиакомпании получают возможность модернизировать свой флот для обеспечения пассажиров и экипажей качественной и стабильной связью в любых условиях", - приводятся слова заместителя генерального директора МНИИРС Сергея Грачева.