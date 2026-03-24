Замглавы приморского Россельхознадзора обвинили в превышении полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Заместитель главы управления Россельхознадзора по Приморскому краю обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, суд избрал ему меру в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.
"Заместителю главы управления Россельхознадзора по Приморскому краю вменяют злоупотребление должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе судов уточнили, что при осуществлении надзорной деятельности Россельхознадзор региона выявил нарушения производства рыбных консервов "Сайра натуральная". Компании было внесено предостережение за производство консервов из "нелогичного объема сырья и с использованием сырья иного биологического вида", установлена подмена сырья при производстве консервов. Но продукцию реализовали, а замруководителя управления Россельхознадзора региона не принял меры для изъятия этих консервов, а также аннулирования ветеринарно-сопроводительных документов.
Первореченский районный суд Владивостока избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий, отметили в пресс-службе.