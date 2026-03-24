Замглавы приморского Россельхознадзора обвинили в превышении полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Заместитель главы управления Россельхознадзора по Приморскому краю обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, суд избрал ему меру в виде запрета определенных действий, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов региона.