22:30 24.03.2026
Прокуратура проверит законность взыскания имущества с дочери участника СВО
Прокуратура Московской области проводит проверку после решения суда о взыскании более 11 миллионов рублей и квартиры с 16-летней дочери погибшего участника... РИА Новости, 24.03.2026
Прокуратура проверит законность взыскания имущества с дочери участника СВО

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области проводит проверку после решения суда о взыскании более 11 миллионов рублей и квартиры с 16-летней дочери погибшего участника специальной военной операции, сообщили в надзорном органе.
"Прокуратура Московской области проводит проверку по публикации СМИ и обращению матери несовершеннолетней девушки о защите жилищных и имущественных прав ее дочери", - говорится в официальном канале ведомства на платформе Max.

По данным прокуратуры, Долгопрудненский городской суд удовлетворил требования истца о взыскании с 16-летней девушки более 11 миллионов рублей по договору займа, который заключил ее отец, впоследствии погибший при выполнении задач в ходе СВО.
"Кроме того, судом принято решение об обращении взыскания на залоговое имущество - квартиру, где в настоящее время проживает и зарегистрирована несовершеннолетняя", - добавили в надзорном органе.
Отмечается, что прокуратура готовит ходатайство о вступлении в дело и принятии участия в рассмотрении апелляционной жалобы на это судебное решение. Ход проверки и результаты ее рассмотрения находятся на контроле ведомства.
