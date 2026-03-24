Правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года
Правительство России утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T11:37:00+03:00
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство разработало и утвердило концепцию развития первой помощи, которая оказывается еще до приезда врачей", - сказал Мишустин
в ходе совещания с вице-премьерами во вторник.
Как отметил глава кабмина, такие навыки необходимы каждому, поскольку от несчастных случаев никто не застрахован, а умение быстро сориентироваться и оказать первую помощь нередко позволяет спасти жизнь человеку, предотвратить осложнения для здоровья.
Он подчеркнул, что у людей должен быть набор знаний, как действовать в такой экстренной ситуации, чтобы помочь себе и своим близким.
"Этим вопросам уделяется большое внимание. Организуется сейчас обучение граждан, подготовка инструкторов, проводятся различные мастер-классы и просветительские мероприятия. В рамках концепции такая работа будет усилена, чтобы сформировать культуру оказания первой помощи в нашей стране и повысить грамотность людей в этой сфере", - сообщил Мишустин.
Премьер отметил, что для эффективной реализации концепции необходимо слаженное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, образовательных и общественных организаций.