Правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство разработало и утвердило концепцию развития первой помощи, которая оказывается еще до приезда врачей", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами во вторник.

Как отметил глава кабмина, такие навыки необходимы каждому, поскольку от несчастных случаев никто не застрахован, а умение быстро сориентироваться и оказать первую помощь нередко позволяет спасти жизнь человеку, предотвратить осложнения для здоровья.

Он подчеркнул, что у людей должен быть набор знаний, как действовать в такой экстренной ситуации, чтобы помочь себе и своим близким.

"Этим вопросам уделяется большое внимание. Организуется сейчас обучение граждан, подготовка инструкторов, проводятся различные мастер-классы и просветительские мероприятия. В рамках концепции такая работа будет усилена, чтобы сформировать культуру оказания первой помощи в нашей стране и повысить грамотность людей в этой сфере", - сообщил Мишустин.